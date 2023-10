Die ersten Lebensjahre eines Kindes und damit auch die Kindergartenzeit sind essenziell für die Herausarbeitung der Interessen. Immer noch beeinflussen klassische Rollenbilder diese allerdings maßgeblich. Die Folge ist, dass die Jüngsten bereits im Kindesalter in die Richtung bestimmter Karriereweges gedrängt werden, sagen Expertinnen und Experten der Elementarpädagogik der Uni Graz. Vor allem soziale Berufe, in denen viele Frauen tätig sind, werden maßgeblich schlechter bezahlt als andere Berufssparten, in denen mehr Männer tätig sind - das ergab vor Kurzem auch erneut eine Studie des Momentum-Instituts.