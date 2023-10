Frauen üben eher soziale Berufe aus, während Männer eher in die Technik gehen. Gleichzeitig sind die von Frauen dominierten Sparten statistisch auch um ein Vielfaches schlechter bezahlt. Die Wirkung von Stereotypen beginnt bereits im Kindergartenalter. Lars Eichen, Professor für Elementarpädagogik an der Universität Graz, weiß, welchen Effekt Rollenbilder auf die Entwicklung von Kindern haben. „Berufswünsche entstehen sowohl aus den Interessen heraus, als auch aus dem Selbstkonzept, also dem Bild, das sie von sich selbst haben. Diese beiden Faktoren bilden sich schon im Kindergartenalter heraus, Stereotype haben demnach unweigerlich Auswirkungen darauf, was sich Kinder zutrauen und wo sie ihre Stärken sehen“, so Eichen.