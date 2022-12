Alle Jahre wieder werden Frauen daran erinnert, dass ihre Leistung in Österreich deutlich weniger wert ist, als die von Männern – und zwar mehrmals. Das erste Mal war es heuer am 15. Februar, dem sogenannten "Equal Pay Day". Bis zu diesem Tag arbeiten Frauen – zumindest in der Veranschaulichung der statistischen Auswertung – gratis, während Männer seit Jahresbeginn bezahlt werden.