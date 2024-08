In der Steiermark werden aktuell 820 Kinder von Pflegefamilien betreut. Im Laufe eines Jahres sind es rund 1000. Jedes von ihnen kommt aus schwierigen familiären Verhältnissen, die für das Kindeswohl nicht tragbar sind. Daher ist es umso wichtiger, dass sie bei der Pflegefamilie eine sichere, gewaltfreie Umgebung vorfinden. Die Auswahl der „Eltern auf Zeit“ darf also kein Kompromiss aus der Not heraus sein. Denn hinter verschlossenen Türen sind die Kinder auf sich gestellt.