Kinder und Jugendliche sollten durch die Unterbringung in einer Pflegefamilie in einem sicheren Umfeld aufwachsen. Eigentlich. Dass das nicht bei allen der Fall ist, zeigt die Geschichte von Daniela – ihren echten Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Denn für die heute 20-Jährige fing das Martyrium mit der Unterbringung in einer Pflegefamilie erst an. Dass zuvor bereits zwei Mädchen wegen des Verdachts der Gewalt aus der Familie genommen wurden, verhinderte die Zuteilung nicht. Auch eine für die Pflegemutter angeordnete Psychotherapie änderte nichts.