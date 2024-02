Für steirische Pflegeeltern und Pflegekinder gibt es mehr Geld als bisher. Die Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung am Donnerstag die Erhöhung des Pflegekindergelds rückwirkend ab 1. Jänner um zehn Prozent von 629 auf 692 Euro für Kinder bis zwölf Jahre und von 691 auf 761 Euro für Kinder und Jugendliche über zwölf Jahre.

Auch die Erstausstattungspauschale wird angehoben – und zwar von 629 auf 1000 Euro. Diese Zuwendung steht künftig auch Krisenpflegeeltern zu. Zudem wird die Sonderbedarfspauschale auf 1000 Euro erhöht, informierte das Land. Das Sozialressort wendet für alle Maßnahmen insgesamt rund eine Million Euro zusätzlich auf. Damit soll den Pflegefamilien die Teuerung abgefedert werden.

Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) dazu: „Pflegepersonen leisten Großartiges und sind eine wichtige Stütze in unserer sozialen Steiermark. Ein großes Dankeschön an alle Familien, die sich so engagieren und Kindern ein liebevolles Zuhause geben.“

Die meisten Pflegekinder in der Steiermark

Rund 10.000 Kinder und Jugendliche werden im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe im Laufe eines Jahres in der Steiermark betreut. Mehr als 900 leben bei Pflegefamilien, von denen es aktuell mehr als 500 gibt. Die Steiermark verfügt damit im Bundesländervergleich über die höchste Anzahl an Kindern und Jugendlichen in der Obhut von Pflegepersonen, heißt es beim Land.