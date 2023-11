Von einer „prekären Situation“ und „dringend“ benötigten Plätzen in Einrichtungen und bei Krisenpflegeeltern ist in einem Schreiben die Rede, das der Kleinen Zeitung zugespielt wurde. In dem Brief der Bezirkshauptmannschaft Murtal an die Soziallandesrätin wird von „negativen Auswirkungen“ für die betroffenen Kinder gewarnt sowie den „erheblich“ belasteten Pflegeeltern und dem Personal. Es seien „starke Überforderungstendenzen“ sichtbar, heißt es. Der Druck, wenn keine adäquaten Plätze zur Verfügung stünden, sei für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter enorm.