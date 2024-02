Aufgeschlagene Sonden, verschobene Missionen und andere Unwägbarkeiten: Der in den letzten Jahren auffällig intensivierte Zug zurück zum Mond ist keine einfache Angelegenheit. Dass nach mehreren gescheiterten Versuchen diverser Unternehmen ein US-Unternehmen die erste kommerzielle Mondlandung schaffen will, ist eine starke Ansage. Der Lander „Nova-C“ der US-Firma Intuitive Machines startete immerhin erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, in einer Woche soll auf dem Erdtrabanten landen. Allein: Eine kommerzielle Landung auf dem Erdtrabanten hat noch nie geklappt.