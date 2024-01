In einer lebendigen Demokratie artikulieren sich die Bürger, sagt der deutsche Botschafter im Interview. Das ist wahr und gilt nicht nur für die erzürnten Bauern und die Massendemos gegen die AfD in deutschen Städten, sondern auch für die Kundgebungen in Österreich. Auch wenn sie wie ein Das-können-wir-auch-Echo wirkten: Die Zivilgesellschaft legte Zeugnis ihrer Wachsamkeit ab und gab der Sorge um die Festigkeit der Demokratie Ausdruck. Sie gerät unter Druck.