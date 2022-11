Jack Grealish schoss bei der Weltmeisterschaft in Katar in der 90. Minute im Spiel England gegen Iran das Tor zum 6:2. Danach hob der Manchester-City-Star seine Arme, streckte sie links und rechts von sich und machte damit eine Wellenbewegung. Diesen Jubel hatte Grealish einem elfjährigen Fan versprochen, der an der Muskelkrankheit Zerebralparese leidet.

Finlay, ein großer Fan von Manchester City, hatte Grealish einen Brief geschrieben: "Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen auf der Welt wie Sie, die Menschen mit Behinderungen genauso behandeln wie alle anderen. Sie sind mein Held und der beste große Bruder für Ihre Schwester." Denn Jack Grealishs Schwester leidet selbst unter zerebraler Kinderlähmung. Bei einem Treffen von Grealish und seinem Fan vereinbarten die beiden: Trifft der offensive Mittelfeldspieler, macht er eine spezielle Freudenbewegung.

Grealish, der für die Rekordsumme von 118 Millionen Euro im Jahr 2021 zu Manchester City gewechselt war, twitterte nach dem Torjubel: "Für Dich, Finlay".