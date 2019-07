Facebook

Verliebt, verlobt, verheiratet: Heidi Klum und Tom Kaulitz. © APA/AFP/ISAAC LAWRENCE

Die Topmodel-Sucherin hat ihren Traumprinzen gefunden. Heidi Klum (Germany's Next Topmodel) hat im Februar in Beverly Hills ihrem Tom Kaulitz das Ja-Wort gegeben. Das berichtet "Die Bunte". Die Trauung soll an ihrem ersten Jahrestag am 22. Februar in einem nüchternen Gerichtsgebäude erfolgt sein.

Für Klum ist es bereits die dritte Ehe, für den Tokio Hotel-Gitarristen die zweite. Über die Eheschließung war seit Monaten spekuliert worden. Die Verlobung erfolgte zu Weihnachten 2018.

Klum war zuvor mit dem Starfrisör Ric Pipino und mit Popstar Seal verheiratet gewesen.