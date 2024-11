In einer Welt, in der glamouröse Partys und Champagnerflaschen oft zur Promi-Kultur dazugehören, werden sie immer mehr: Diejenigen, die sich bewusst gegen den Konsum von Alkohol entschieden haben. Ihre Gründe sind vielfältig - und regen zum Nachmachen an. Hier ein Überblick über Stars, die ohne Alkohol durchs Leben gehen – und warum sie sich dazu entschieden haben.

1. Blake Lively – Der Fokus auf Gesundheit

Die Schauspielerin Blake Lively, bekannt aus „Gossip Girl“, ist im Gegensatz zur IT-Girl Serena Van der Woodsen eine überzeugte Nicht-Trinkerin. Sie hat nie Alkohol konsumiert, da sie sich auf ein gesundes Leben konzentrieren möchte. Auch Drogen habe sie nie ausprobiert, so die 35-Jährige.

2. Bradley Cooper – Ein neuer Lebensabschnitt

Der Oscar-nominierte Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper (48) entschied sich vor zwölf Jahren, dem Alkohol abzuschwören. Er sprach offen darüber, dass Alkoholmissbrauch in der Vergangenheit seine Gesundheit und Karriere gefährdete. Heute lebt er ein nüchternes Leben, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

3. Natalie Portman – Ein bewusster Lebensstil

Natalie Portman trank früher gelegentlich, übertrieb es zu College-Zeiten sogar, entschied aber später, vollständig auf Alkohol zu verzichten. Die Schauspielerin und Umweltaktivistin sieht ihre Entscheidung als Teil eines bewussteren Lebensstils, der Gesundheit, Umweltbewusstsein und Achtsamkeit miteinander verbindet.

4. Chris Martin – Alkohol adé für mehr Kreativität

Der Frontmann von Coldplay hat den Alkohol 2019 komplett aufgegeben. Für Chris Martin war dies ein Schritt, um seine Kreativität zu fördern und sich besser auf seine Musik konzentrieren zu können. Er spricht davon, wie positiv sich dieser Verzicht auf sein Leben und seine Arbeit auswirkt.

5. Bella Hadid – Eine Entscheidung für die mentale Gesundheit

Das Supermodel Bella Hadid entschied sich, keinen Alkohol mehr zu trinken, um ihre mentale Gesundheit zu schützen. Sie teilte in Interviews immer wieder mit, dass Alkohol bei ihr Ängste verstärkt hat und sie sich ohne den Konsum wesentlich wohler fühlt.

6. Kim Kardashian – Eine bewusste Entscheidung

Kim Kardashian hat sich bewusst gegen Alkohol entschieden – und das schon ihr Leben lang. Für sie steht der Wunsch im Vordergrund, Kontrolle zu bewahren und klare Entscheidungen treffen zu können, sei es in ihrem Privatleben oder in ihrer Karriere. Angeblich musste sie als Jugendliche auch immer ihre Schwester Courtney herumkutschieren, das Partygirl konsumierte so einiges an Hochprozentigem.

7. Dax Shepard – Ein Weg aus der Sucht

Schauspieler und Podcast-Moderator Dax Shepard ist ein beeindruckendes Beispiel für einen erfolgreichen Weg aus der Alkoholabhängigkeit. Nach Jahren des Kampfes entschied er sich für die Abstinenz, um ein besserer Ehemann, Vater und Mensch zu sein.

8. Jim Carrey - „Das Leben ist zu schön!“

Seit 2007 hat er keinen Alkohol mehr angerührt: Sein Motto: „Das Leben ist zu schön!“

9. Gerard Butler

Der Schauspieler hat seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr angerührt. Im frühen Alter von 16 Jahren hatte Gerard Butler (53) begonnen, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. In seinen Zwanzigern wurde er wegen des Alkoholkonsums aus einer Anwaltskanzlei, in der er als Praktikant arbeitete, entlassen.

10. Jennifer Lopez - Schlecht für die Haut

Die Schauspielerin schwört darauf, dass Alkohol der Haut schadet. Weshalb sie lieber zu Säften, Tee und Wasser greift. Gegenüber dem Magazin „InStyle“ sagte sie: „Ich denke, Alkohol ruiniert die Haut.“ Auf Partys stoße sie zwar mit Alkohol an, nippe dann aber nur einmal daran.

11. Anne Hathaway - Entscheidung gegen den Kater

Anfang 2019 gab die Schauspielerin bekannt, bis 2027 auf Alkohol verzichten zu wollen. „Wenn man älter wird, wird der Kater wirklich schlimm“, so Hathaway gegenüber „Harper’s Bazaar“. Sie wolle auch ihren Kindern Jack (3) und Jonathan (6) ein Vorbild sein.

12. Brad Pitt - „Wein hat mich zugrunde gerichtet“

Obwohl der Hollywood-Star ein eigenes Weingut besitzt, lebt er seit der Trennung von Angelina Jolie abstinent. „Ich liebe Wein, aber ich habe mich einfach zugrunde gerichtet“, sagt Brad Pitt (59) in einem Interview mit dem Männermagazin GQ. Alternativ greife er gerne zu Cranberry-Saft mit Mineralwasser.

13. Colin Farrell - trocken seit 2006

18 Jahre lang war der Hollywood-Star süchtig nach Alkohol, seit 2006 ist er trocken. 20 Ecstasy-Tabletten, vier Gramm Kokain, sechs Gramm Speed, 14 Gramm Hasch, drei Flaschen Jack Daniels, zwölf Flaschen Rotwein und täglich 40 Zigaretten war sein Wochenkonsum, gestand er kürzlich der „Times“.

Winterscheidt/Schweighöfer werben für alkoholfreien Wein

Die Entertainer Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer trinken zwar Alkohol und sind vor rund sechs Jahren sogar selbst unter die Weinproduzenten gegangen. Sie haben nun aber neben klassischen Weiß- und Rotweinen auch einen alkoholfreien Wein auf den Markt gebracht.