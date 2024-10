Praktisch: Abends noch schnell ein paar Lebensmittel oder Snacks abholen - am Heimweg ein Bier mitnehmen, oder am Sonntag regionale bäuerliche Produkte kaufen: Verkaufsautomaten, Hofläden oder ganze Automatenshops in allen Facetten sprießen derzeit vor allem im urbanen Raum aus dem Boden. Der Boom der personalfreien Verkaufsart begann so richtig mit der Coronapandemie, doch flaut noch immer nicht ab - im Gegenteil: neue Geschäftsmodelle mit heißen Speisen wie Pizza und Pommes oder Werkzeugautomaten zeigen, dass die Kreativität noch nicht erschöpft ist.