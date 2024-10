Große Trauer herrscht derzeit in der Musikwelt: Wie am Montagabend bekannt wurde, ist der ehemalige Sänger der Kultband „Iron Maiden“ verstorben. Paul Di‘Anno, der mit bürgerlichem Namen Paul Andrews hieß, hat laut mehreren Medienberichten in den vergangenen Jahren mehrmals mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Nun ist er im Alter von 66 Jahren verstorben, wie seine Plattenfirma bestätigt.

Paul Di‘Anno hatte gesundheitliche Probleme

„Obwohl er in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte.“

Der gebürtige Brite sei in seinem Haus in Salisbury verstorben. Der Musiker war als Leadsänger auf den ersten beiden Alben der Metalband zu hören. Sein exzessiver Lebensstil sorgte vermehrt für Negativschlagzeilen, er wurde mehrmals wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs angezeigt. 1981 wurde Di‘Anno dann schließlich durch Bruce Dickinson ersetzt. Trotz des Rauswurfs sei er mit seinen Bandkollegen im Guten auseinandergegangen und hat sich danach auf seine Solokarriere konzentriert. Zudem war er Sänger bei mehreren anderen Gruppen, was aber nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Über sein Privatleben war nur wenig bekannt, er war bis zuletzt verheiratet und hatte mehrere Kinder. Für seine Familie soll er schließlich nüchtern geworden sein und sich professionelle Hilfe für seine Suchterkrankungen geholt haben.