Die Matriarchin des Kennedy-Clans in den USA, Ethel Kennedy, ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Witwe des 1968 ermordeten Justizministers Robert F. Kennedy starb an den Folgen eines Schlaganfalls, wie ihre Familie mitteilte. „Mit Liebe in unseren Herzen geben wir den Tod unserer fantastischen Großmutter, Ethel Kennedy, bekannt“, schrieb ihr Enkel Joe Kennedy III im Onlinedienst X.



Ethel Kennedy kam 1928 als Tochter eines Industriellen in Chicago zur Welt und lernte im Alter von 17 Jahren ihren künftigen Mann kennen. Robert F. Kennedy wurde 1961 Justizminister im Kabinett seines Bruders, des Präsidenten John F. Kennedy. 1968, fünf Jahre nach dem Attentat auf den Präsidenten, fiel auch Robert Kennedy einem Attentat zum Opfer: Er wurde in der Nacht zum 5. Juni 1968 in Los Angeles niedergeschossen und erlag einen Tag später seinen Verletzungen.

Robert Kennedy und seine Frau Ethel mit ihren damals sieben Kindern: Roberts Jr, David, Michael und Joe Jr., Kathleen, Kerry und Mary Courtney © IMAGO / Personalities

Zu diesem Zeitpunkt war er aussichtsreicher Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei und auch auf den Wahlsieg. Sechs Monate nach der Ermordung ihres Mannes brachte Ethel Kennedy ihr elftes Kind zur Welt. Sie gründete die nach ihrem Mann benannte Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für Meinungsfreiheit einsetzt.



Ethel Kennedy war auch die Mutter von Robert Kennedy Jr., der in diesem Jahr eine Zeit lang als unabhängiger Kandidat Wahlkampf machte, schließlich aber zum Missfallen der meisten im Kennedy-Clan ins Lager des Republikaners Donald Trump wechselte.

Präsident Joe Biden erklärte, Ethel Kennedy sei „eine amerikanische Ikone“ gewesen. Sie habe „Nerven aus Stahl und ein Herz aus Gold“ gehabt und Millionen von Landsleuten inspiriert.

Ex-Präsident Barack Obama würdigte Ethel Kennedy als „außerordentliche“ Persönlichkeit, die weltweit Menschen mit „ihrer Großzügigkeit und ihrer Anmut“ beeindruckt habe. Obama hatte Ethel Kennedy 2014 mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet, der höchsten zivilen Auszeichnung der Vereinigten Staaten.

Sie hinterlasse neun Kinder, 34 Enkel sowie 24 Urenkel, schrieb ihr Enkel Joe Kennedy III auf X. Nun sei sie bei ihrem Mann und ihren beiden bereits verstorbenen Kindern.