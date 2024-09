Die Enthüllung einer angeblichen Affäre zwischen dem US-Politiker Robert F. Kennedy Jr. (70) und der renommierten Journalistin Olivia Nuzzi (31) hat in der US-amerikanischen Medienlandschaft hohe Wellen geschlagen. Die Affäre könnte weitreichende Folgen für Nuzzis Karriere und den Ruf von Kennedy haben, der bis vor Kurzem als unabhängiger Präsidentschaftskandidat kandidierte.

Der seit 2014 in dritter Ehe verheiratete Anwalt und politische Aktivist Robert F. Kennedy Jr., der auch einen Ruf als Verschwörungstheoretiker und Impfgegner hat, war noch bis August 2024 als unabhängiger Kandidat für die Präsidentschaft im Rennen. Als solcher berichtete die prominente Politik-Journalistin Olivia Nuzzi für das „New York Magazine“ über ihn.

Robert F. Kennedy Jr. © AFP / Matthew Hatcher

Private Beziehung

Die Beziehung zwischen den beiden soll im Zuge eines Porträts über Kennedy begonnen haben, das Nuzzi 2023 verfasste. Obwohl Nuzzi betont, dass die Beziehung niemals physisch war, gab sie zu, dass ihre Kommunikation mit dem Politiker persönlicher Natur wurde. Das verstößt allerdings gegen die journalistischen Richtlinien des Magazins, das solche Interessenkonflikte und die fehlende Offenlegung als schwerwiegende Regelverstöße ansieht. Nun wurde Nuzzi beurlaubt und gleichzeitig eine externe Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob die Berichterstattung über Kennedy beeinflusst wurde. Bislang wurden keine Unregelmäßigkeiten oder Voreingenommenheit in ihren Artikeln gefunden, dennoch ist ihr Ruf vorerst angekratzt​.

Kennedy bestreitet Affäre

Kennedy, der mit seiner ersten Ehefrau zwei Kinder hat, hat die Berichte über die Affäre stets bestritten und betont, er habe Nuzzi nur einmal im Rahmen eines Interviews getroffen. Doch Gerüchte über intime Nachrichten und Fotos, die zwischen den beiden ausgetauscht worden sein sollen und mit denen er gegenüber Freunden geprahlt haben soll, halten sich hartnäckig, was den öffentlichen Druck auf beide Seiten erhöht. Für Nuzzi könnte diese Affäre erhebliche berufliche Konsequenzen haben, da ihre Glaubwürdigkeit als unabhängige und objektive Reporterin infrage gestellt wird. Laut einer E-Mail des „New York Magazine“-Chefredakteurs an die Belegschaft des Magazins, aus der CNN zitiert, begann die Beziehung zwischen Kennedy und Nuzzi im Dezember 2023 und endete im August.

Die Affäre hat auch Auswirkungen auf Nuzzis Ex-Verlobten, die Verlobung platzte vor einem Monat. In einem Newsletter ließ sich der Politik-Journalist Ryan Lizza (50), der als Washington-Korrespondent für „Politico“ arbeitet, so zitieren: „Wegen meiner Verknüpfung mit der Geschichte durch meine ehemalige Verlobte sind die Chefredaktion und ich übereingekommen, dass ich nicht mehr an der Berichterstattung über Kennedy beteiligt sein werde“.