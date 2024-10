Im August wurde bekannt, dass sich Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) nach zwei Jahren Ehe scheiden lassen, die Sängerin reichte zum damaligen Zeitpunkt entsprechende Dokumente beim Gericht in Los Angeles ein.

Erstes Interview nach Trennung

Nun spricht die 55-Jährige zum ersten Mal offen über diese schwierige Zeit. Sie sei „am Boden zerstört“ gewesen, der endgültige Bruch mit Affleck (den sie aber nie dezidiert beim Namen nennt) hätte sie „fast völlig umgeworfen“, so Lopez gegenüber dem „Interview“-Magazin. Und setzt nach: „Es war, als wäre meine Welt explodiert.“

„Kann mein Glück nicht in anderen Menschen suchen“

Ihre Entscheidung, den 52-jährigen „Batman“-Star im zweiten Versuch zu heiraten, hätte sie zwar „nicht für eine Sekunde bereut“, ebenso wenig allerdings auch die Trennung - das sei genau das gewesen, was sie gebraucht habe, so die Sängerin. Mittlerweile habe sie erkannt, dass es sie nicht definieren würde, ob sie in einer Beziehung sei oder nicht. „Ich kann mein Glück nicht in anderen Menschen suchen“, so Lopez selbstsicher, „ich muss das Glück in mir selbst finden.“

Dass sie aktuell Single sei, sei zwar „nicht das, was ich mir vorgestellt habe“, gibt die Sängerin weiter zu, in vielen Momenten fühle sie sich „einsam“, „traurig“ und „verzweifelt“. Doch das sei auch „genau der Punkt, an dem ich sein muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will“, ist sich Lopez sicher. Aus diesem Grund strebe sie derzeit auch keine neue Beziehung an und könne zum ersten Mal als Single sagen: „Ich suche gerade nicht nach jemandem.“

Lopez hat zwar im August die Scheidung von Affleck eingereicht , als Datum der Trennung wurde jedoch der 26. April 2024 angegeben. Über Beziehungsprobleme zwischen den beiden war in den vergangenen Monaten zuvor vielfach spekuliert worden.