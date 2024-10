Ihre Popularität in der britischen Bevölkerung ist ungebrochen – über ihren Tod hinaus. Queen Elizabeth II. (1926–2022) gilt nach einer neuen Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov zufolge als beliebtestes Mitglied der royalen Familie. Sie führt die interne royale Familienstatistik mit 77 Prozent an, gefolgt von Prinzessin Catherine (42), mit 73 Prozent. Auf dem dritten Stockerlplatz der populärsten Royals in Großbritannien liegt demnach Prinzessin Anne (74) mit einem Wert von 70 Prozent. Immer wieder werden Umfragen bei der britischen Bevölkerung erhoben, um die Beliebtheitswerte der einzelnen Mitglieder des britischen Königshauses zu ermitteln. Hinter der Damenriege folgen König Charles III. (75) sowie Prinz William (42).

Auf der anderen Seite der Skala liegt Prinz Andrew (64), der nach Verwicklungen in die Epstein-Missbrauchsaffäre in der öffentlichen Meinung in Ungnade gefallen ist und mit nur 14 Prozent als unbeliebtester Royal gilt. Unterdurchschnittlich schneiden bei dieser Umfrage auch die einstigen Lieblinge Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) ab, Meghan belegt Platz 17 von 21, Harry Platz 15 mit nur 27 Prozent.

Einen Dämpfer erlitt in dieser Umfrage auch Königin Camilla (77). Obwohl sie immer noch zu den zehn beliebtesten Royals gehört, überrascht jedoch der neunte Platz auf dieser Liste. Die fleißige Queen Consort landete mit einem Beliebtheitswert von nur 49 Prozent hinter weitaus weniger wichtigen Familienmitgliedern wie Zara Tindall (43), der Nichte des Königs. Angesichts der Krebsdiagnose von König Charles übernahm sie zahlreiche Termine und erwies sich wieder einmal als enorme Stütze.