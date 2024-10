Seit einiger Zeit befindet sich Prinz Harry wieder vermehrt auf Reisen, doch diesmal fällt etwas auf: Seine Ehefrau Meghan Markle bleibt den Unternehmungen fern. Während der Herzog von Sussex auf verschiedenen Veranstaltungen auftaucht und an öffentlichen Terminen teilnimmt, fragen sich viele, wo seine Ehefrau ist. Und wie könnte es anders sein: Die Gerüchteküche brodelt ordentlich.

Der 40-Jährige war Ende September für die WellChild Awards in London, soll aber weder seinen Vater noch seinen Bruder Prinz William, 42, getroffen haben. Nach seinem Zwischenstopp in der britischen Heimat ist er nach Südafrika weitergereist. Dort ist er für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale unterwegs. Es stehen Treffen mit Wirtschafts- und Interessensvertreterinnen und -vertretern auf dem Programm. Ziel ist es, die Arbeit seiner auf die Jugend ausgerichteten Wohltätigkeitsorganisation voranzutreiben und die digitale und wirtschaftliche Integration der nächsten Generation in Afrika zu unterstützen.

Es sind nicht nur die royalen Fans, die spekulieren – auch in der britischen Presse häufen sich die Berichte über mögliche Hintergründe. Ist es eine strategische Entscheidung des Paares, bestimmte Auftritte getrennt zu absolvieren, um ihre Unabhängigkeit und individuellen Interessen zu betonen? Oder gibt es Spannungen innerhalb der Ehe? Bisher haben weder Prinz Harry noch Meghan eine Erklärung abgegeben.

Strategische Entscheidung

Einige Beobachter vermuten, dass Harry sich mehr auf wohltätige Projekte und den Ausbau seiner beruflichen Aktivitäten konzentrieren möchte, die er schon lange vor der Heirat mit Meghan geplant hatte. Meghan hingegen scheint in Kalifornien zu bleiben, um sich um die beiden gemeinsamen Kinder Archie (5) und Lilibet (3) und ihre eigenen Projekte zu kümmern, darunter die Arbeit an der geplanten Netflix-Produktion, an der sie intensiv mitarbeitet. Royal-Experten warnen davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. „Das Paar hat schon immer gezeigt, dass es gerne seine eigenen Entscheidungen trifft und sich nicht an traditionelle Erwartungen hält“, sagte eine Kommentatorin gegenüber der Presse.

Gerüchte über mögliche Beziehungskrise

Es gibt jedoch auch Stimmen, die die Situation anders interpretieren. In sozialen Medien kursieren Gerüchte über eine mögliche Krise in der Beziehung. Bilder, die Harry alleine auf offiziellen Empfängen zeigen, werden von einigen als Zeichen dafür gewertet, dass die Ehe nicht so stabil ist, wie sie nach außen hin wirkt. Besonders auffällig war Harrys jüngster Auftritt bei einem Event in New York, bei dem er ohne Meghan auftrat – eine Tatsache, die viele überraschte.

Doch bis jetzt sind alle Berichte über eine angebliche Krise reine Spekulationen. Freunde des Paares betonen immer wieder, dass Harry und Meghan nach wie vor glücklich sind und lediglich verschiedene Prioritäten in ihrem Arbeitsalltag setzen. Eine enge Freundin der Familie erklärte: „Meghan und Harry sind zwei unabhängige Menschen, die ihre Interessen verfolgen und einander unterstützen. Das bedeutet nicht, dass sie Probleme haben – im Gegenteil, es zeigt, wie stark ihre Beziehung ist.“

Probleme mit der Finanzbehörde

Zugleich macht die US-Finanzbehörde Probleme. Spenden sollen verschwunden sein. Konkret stehen Harry und Meghan mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation „Archewell Foundation“ im Visier der US-Steuerbehörde IRS. In den Steuerunterlagen für 2022/2023 fehlen vier Millionen Dollar an Spenden. Archewell wurde zuvor bereits als „säumig“ eingestuft, da Dokumente zu spät und unvollständig eingereicht wurden. Sollte das Paar die fehlenden Millionen bis November nicht korrekt nachweisen, könnten hohe finanzielle Konsequenzen drohen. Archewell wurde 2020 gegründet, um Spenden für wohltätige Zwecke, vor allem im Bereich psychische Gesundheit, zu sammeln​.