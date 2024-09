Rund eine Woche nachdem sich die britische Prinzessin Kate mit einem viel beachteten Video aus dem Krankenstand zurückgemeldet hat, ist die 42-Jährige offenbar wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Laut dem „Court Circular“, dem offiziellen Bericht über die Aktivitäten der königlichen Familie, traf sich die Prinzessin von Wales mit den Mitarbeitern des Centre for Early Childhood und dem Personal des Kensington Palasts auf Schloss Windsor, um über ihr Projekt zur Förderung von Kindern im frühen Kindesalter zu sprechen.

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) hatte sich Anfang des Jahres aufgrund einer nicht näher konkretisierten Krebserkrankung zurückgezogen und sich seither kaum in der Öffentlichkeit gezeigt. Am 9. September hatte die Prinzessin in einer berührenden Videobotschaft mitgeteilt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe.

Weitere Termine sind wahrscheinlich

Während ihrer Absenz hatte Kate nur zwei öffentliche Auftritte absolviert. Sie erschien bei Trooping the Colour Mitte Juni und in Wimbledon Mitte Juli. Nun nimmt die Prinzessin ihre Aufgaben wieder auf.

„Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben“, hatte sie in ihrer Videobotschaft betont.