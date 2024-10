Seit Anfang 2024 kämpft der britische König Charles (75) gegen seine Krebserkrankung. Nun berichtet die Zeitung „Daily Mail“, dass der Royal erstmals seine Behandlung pausiert. Grund ist eine geplante Auslandsreise mit Königin Camilla (77) nach Übersee.

Ab dem 18. Oktober besucht das königliche Paar erst Sydney und Canberra in Australien. Im Anschluss folgt ein Staatsbesuch in Samoa im Südpazifik, wo der König am Treffen der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen wird. Insgesamt elf Tage lang werden Charles und Camilla unterwegs sein.

Während der Reise soll ein straffes Programm auf die Hoheiten warten. Bis zu zehn Termine soll das Paar täglich absolvieren. Nach der Rückkehr wird die Krebsbehandlung von Charles fortgesetzt. Die Ärzte haben der Unterbrechung laut „Daily Mail“ zugestimmt.