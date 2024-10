Die Modewelt hatte dem gestrigen Tag entgegengefiebert: Sunday Rose Urban, die 16-jährige Tochter von Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman und Sänger Keith Urban, betrat zum ersten Mal den Laufsteg. Ihr Debüt fand während der Frühlings-/Sommer-Kollektion von Designerin Stella McCartney in Paris statt.

Gehüllt in ein weißes Kleidchen, das an eine Mischung aus Land- und Schulmädchen erinnerte, schritt sie grimmig über den Laufsteg - ganz wie die Profis. Unverkennbar: Die Ähnlichkeit zu ihrer Mutter, die stolz in der ersten Reihe saß. Die Modekritiker waren beeindruckt. Sie lobten ihren frischen und authentischen Look, während Sunday Rose in den sozialen Medien mit Komplimenten überschwemmt wurde. „Ein Naturtalent“ und „Ein neuer Stern ist geboren“ schrieben viele.

„Ich bin so stolz auf sie“, sagte Nicole Kidman später in einem kurzen Interview. „Es ist ein großer Schritt für sie, und ich weiß, dass sie hart gearbeitet hat, um hier zu sein. Es war wirklich bewegend, sie dort oben zu sehen.“

„Nepo-Baby“

Unkenrufe blieben natürlich trotzdem nicht aus. So monierten Kritiker, dass Sunday Rose für ihren Erfolg nicht so hart arbeiten muss wie andere Models, um einen Laufsteg-Job zu ergattern. „Vetternwirtschaft von seiner besten Seite“, schreibt eine Userin im Netz. Der Begriff „Nepo“-Baby ist seit einiger Zeit in aller Munde und meint Stars wie Hailey Biebe (27) oder Paris Hilton (43), die durch ihre Familie einen Vorteil in vielen Bereichen und Berufen haben. „Müde von diesen Nepo-Babys“ (Nepotismus für Vetternwirtschaft) schreibt ein weiterer User: „Alle sogenannten Models haben heute berühmte Eltern“.

Ins Rampenlicht geboren

Sunday Rose wurde schon früh in das Rampenlicht geboren, hat sich jedoch bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgehalten. Das Laufstegdebüt stellt ihren ersten großen Schritt in Richtung Mode- und Showbusiness dar, obwohl ihre Eltern immer darum bemüht waren, ihre Kinder fernab vom Rampenlicht aufwachsen zu lassen. Sunday Rose hat ihre Liebe zur Mode allerdings nie verborgen – in Interviews erzählte Nicole Kidman in der Vergangenheit von der Kreativität ihrer Tochter und ihrer Begeisterung für das Entwerfen von Kleidern und Accessoires.