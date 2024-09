Nicole Kidman zählt zu den größten Schauspielerinnen der Gegenwart, stellte jüngst den Film „Babygirl“ bei den Filmfestspielen in Venedig vor. Die Australierin liefert in dem Erotikdrama, in dem sie einen jüngeren Lover hat, eine mutige Performance ab. Dafür sollte sie nun auch am Ende der Festspiele mit dem Preis für die beste Schauspielerin ausgezeichnet werden. Doch kurz vor der Verleihung erfuhr die 57-Jährige, dass ihre Mutter Janelle Ann Kidman im Alter von 84 Jahren gestorben ist. „Ich stehe unter Schock, ich muss zu meiner Familie und widme ihr diesen Preis. Sie hat mich geformt, sie hat mich angeleitet und sie hat mich gemacht“, verlas die Regisseurin Haina Reijn eine Botschaft der Schauspielerin.

Nicole Kidman und ihre Mutter hatten eine enge Beziehung, gingen zusammen zu Veranstaltungen und auch in Interviews sprach die Schauspielerin immer wieder über ihr gutes Verhältnis. So habe ihre Mutter sie immer ermutigt und ihr geholfen, Ziele zu erreichen. Bereits 2022 hat die Schauspielerin verraten, dass ihre Mama erkrankt sei. Zum Muttertag 2023 postete Kidman ein gemeinsames Foto von ihrer Mutter und ihrer Schwester sowie ihrer Mutter und ihrer Großmutter mit den Worten: „Ich könnte dich nicht mehr lieben.“

Die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin hat in ihrer Karriere mit Filmen wie „Moulin Rouge“, „Australia“ oder „Big Little Lies“ große Erfolge gefeiert und in den vergangenen Jahren auch ein Standbein als Produzentin aufgebaut. Seit 2006 ist sie mit dem Countrysänger Keith Urban verheiratet, die beiden haben eine gemeinsame Tochter, eine weitere Tochter kam durch eine Leihmutter auf die Welt. Während ihrer Ehe mit Schauspiel-Kollegen Tom Cruise (1990 - 2001) adoptierte das Paar zwei Kinder.