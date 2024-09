Die Fans des Youtubers und Rennfahrers Felix von der Laden, besser bekannt als „Dner“, fielen heute aus allen Wolken: In einer emotionalen Nachricht auf seinen Social-Media-Kanälen gab der 29-Jährige am vergangenen Wochenende bekannt, dass er und seine langjährige Freundin Chany Dakota getrennte Wege gehen. Die Nachricht kam für viele seiner Fans überraschend, da der Influencer sein Privatleben meist abseits der Öffentlichkeit gehalten hat. Doch gerade in den letzten Jahren ließ Felix von der Laden seine Follower gelegentlich in sein Leben hinter die Kulissen blicken und teilte ab und zu Einblicke in seine Beziehung.

Felix von der Laden, der sich in den letzten Jahren neben seiner Karriere als Content-Creator auch als Rennfahrer in der Motorsportwelt etabliert hat, zeigte sich offen und ehrlich über die schwierige Entscheidung. „Es war keine leichte Zeit, und wir haben lange gekämpft, um unsere Beziehung zu retten. Aber am Ende mussten wir erkennen, dass es besser ist, getrennt weiterzugehen“, schrieb er auf Instagram.

Und offenbar kam die Nachricht auch für seine Ex-Freundin überraschend. Auf Instagram schreibt sie: „Seit Anfang September sind Felix und ich getrennt. Für mich kam das alles so plötzlich, ohne Vorwarnung oder Anzeichen, dass ich in den letzten Wochen wie in einem Schockzustand gelebt habe.“

Berufliche Erfolge und private Herausforderungen

Der Trennungsgrund sei laut Felix nicht etwa ein konkretes Ereignis, sondern vielmehr die wachsenden beruflichen Herausforderungen, die beiden Partnern immer weniger gemeinsame Zeit ermöglichten. Felix von der Laden, der mit seinem YouTube-Kanal „Dner“ bereits seit Jahren erfolgreich ist und sich zudem eine Karriere im Motorsport aufgebaut hat, steht oft unter Zeitdruck. Rennstrecken in ganz Europa, zahlreiche Projekte und Geschäftsreisen fordern ihren Tribut.

„Die letzten Jahre waren unglaublich aufregend, aber auch anstrengend. Manchmal ist es schwer, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, und das hat uns letztendlich eingeholt“, so der Youtuber weiter.

Unterstützung von der Community

Die Reaktionen auf die Trennungsnachricht waren überwältigend. Unter dem Post auf Instagram häuften sich zahlreiche unterstützende Kommentare von Fans und Wegbegleitern. Viele lobten Felix für seine Offenheit und wünschten ihm alles Gute für die Zukunft – sowohl beruflich als auch privat.

„Das Leben geht weiter, und manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen, um sich selbst wiederzufinden und neu zu fokussieren. Ich bin dankbar für die vielen schönen Momente und blicke mit einem positiven Gefühl nach vorne“, schrieb er zum Abschluss seiner Nachricht.