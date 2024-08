Knappe zwölf Monate lang waren McLaren-Star Lando Norris und das portugiesische Margarida Corceir ein Paar. Immer wieder zeigten sich die beiden verliebt in der Öffentlichkeit - doch nun scheint allerdings schon wieder alles vorbei zu sein. Auf die Frage, ob er in Zukunft einen Hund haben möchte, antwortete Norris beim letzten Rennen in Zandvoort: „Wenn, dann müsste ich eine Freundin haben. Und ich habe keine.“

Corceiro war in der Vergangenheit schon mit Fußball-Star Joao Felix zusammen. Nach vier Jahren Beziehung trennten sich die beiden 2023. Kurze Zeit später wurden Liebes-Gerüchte um Norris laut. Damit ist aber jetzt wohl auch Schluss. Für Norris scheint der volle Fokus ohnehin auf dem Motorsport zu liegen: Am vergangenen Wochenende raste er in Zandvoort vor Lokalmatador Max Verstappen zum Sieg.