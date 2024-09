Gerhard Berger wird sich mit 65 Jahren noch einmal trauen. Im Rahmen des Großen Preis‘ von Italien in Monza verkündete der ehemalige Formel-1-Fahrer, dass er Ja zu seiner langjährigen Partnerin Helene sagen werde. „Wir sind seit 15, 16 Jahren zusammen und werden in Kürze heiraten“, verriet Berger im ORF-Interview mit Ernst Hausleitner.

Für den gebürtigen Tiroler wäre es bereits seine zweite Ehe. Von 1995 bis 2013 war er mit der Portugiesin Ana Corvo verheiratet, mit der er zwei Töchter, darunter die Schauspielerin Heidi Berger, die mit Daniel Ricciardo liiert ist, hat. Aus seiner Beziehung mit Rosi Troppmair entstammt seine älteste Tochter Christina, mit Helene hat Berger eine Tochter, Ella, und einen Sohn, Johann. Genaue Details zur geplanten Hochzeit, wie Datum oder Location, gab er noch keine bekannt.

Die Vermählung könnte Berger auch einen großen Wunsch erfüllen – nämlich all seine Kinder und Enkelkinder einmal gemeinsam an einem Ort zu vereinen. „Das probiere ich schon seit 15 Jahren. Da habe ich die Hoffnung schon ein bisschen verloren“, gestand er. Das Verhältnis sei aufgrund der Trennung von seiner ersten Frau Ana Corvo angespannt. „Es ist nicht die Patchwork-Familie, die ich gerne hätte“, sagte Berger.

Gerhard Berger über Sohn Johann: „Es ist eine pure Freude mit ihm“

Stichwort Kinder: Bergers Sohn Johann könnte eines Tages vielleicht in die Fußstapfen des zehnfachen Grand-Prix-Siegers treten. Der Achtjährige lässt zumindest schon auf den Kartstrecken dieser Welt den Asphalt glühen – zum Wohlwollen seines Vaters. „Es ist pure Freude mit ihm“, betonte Berger. „Mit diesen Kartstrecken geht es für mich back to the roots. Es macht mir riesigen Spaß, dem Johann weiterzugeben, was ich auch gelernt habe.“

Außerdem habe er sehr viel Zeit auf den Rennreisen für intensive Gespräche mit seinem Sprössling. „Nur er und ich im Hotel – wir müssen miteinander sprechen, uns auf uns beide konzentrieren.“ Mit seinen anderen Kindern habe ihm die Zeit für diese Art von Bindung oft gefehlt.