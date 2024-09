Teile von Österreich wurden vor zwei Wochen von den schwersten Unwettern seit Jahrzehnten getroffen. Die Hochwasser-Situation hat sich mittlerweile zwar wieder entspannt, zurück bleiben jedoch Verwüstung und zerstörte Existenzen.

In Situationen wie diesen zeigt sich der Zusammenhalt einer Gesellschaft. Über diverse Initiativen und Organisationen können die Flutopfer unterstützt werden. Eine davon ist die ORF-Initiative „Österreich hilft Österreich“, die rasche Überbrückungshilfen für die Betroffenen verspricht. Jeder Euro würde helfen, heißt es auf der entsprechenden Spendenseite weiter.

Einer, der offenbar sehr viele Euro für die Hochwasseropfer zur Verfügung gestellt hat, ist Mark Mateschitz. Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ hat der Salzburger Milliardärserbe eine private Einzelspende über fünf Millionen Euro getätigt.

Steirer helfen Steirern

Auch die Kleine Zeitung beteiligt sich an den Hilfsaktionen für die Betroffenen der extremen Unwetter. „Steirer helfen Steirern“ startete umgehend mit einer Soforthilfe. Unterstützen können Sie Betroffene mittels Überweisung an „Steirer helfen Steirern“, IBAN AT96 2081 5000 0017 0001, BIC STSPAT2GXXX, bei der Steiermärkischen Sparkasse. Wichtig ist das Spenden-Kennwort „Steirer helfen/Unwetterhilfe“ als Verwendungszweck.