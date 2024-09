Am 26. Oktober startet der Ski-Weltcup traditionellerweise mit den Riesenslalom-Auftaktrennen in Sölden. Die Fahrer bereiten sich bereits intensiv auf die neue Saison vor, so auch Mikaela Shiffrin. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin kann deshalb jedoch beim Ehrentag ihres Freundes, Aleksander Aamodt Kilde, nicht dabei sein, wie sie nun auf Instagram verraten hat.

Der norwegische Skifahrer, der verletzt pausieren muss, feierte am 21. September seinen 32. Geburtstag. „Ich wünsche mir so sehr, dass ich heute bei dir sein kann“, schreibt die US-Amerikanerin zu einem Foto, das beide beim Konzert von Taylor Swift zeigt. „Du verdienst all die glücklichen und wunderbaren Dinge! Du musstest dich in letzter Zeit einer ziemlich schwierigen Reihe von Ereignissen stellen, aber die Art und Weise, wie du damit umgehst, ist für uns alle ein Vorbild.“

Der norwegische Skistar verletzte sich beim Weltcup-Rennen in Wengen schwer und kämpft seither um sein Comeback. Er war mit hoher Geschwindigkeit im Ziel-S gestürzt, erlitt dabei eine tiefe Schnittwunde an der rechten Wade und kugelte sich die linke Schulter aus. Rückschläge bei der Genesung folgten jedoch immer wieder, Ende August postete er erneut ein Update seines Gesundheitszustandes. „Leider bin ich wieder im Krankenhaus. Ich habe schon drei Wochen Antibiotikum hinter mir, aber die Infektion ist zurück“, sagte der Verlobte von Shiffrin. Deshalb sei ein weiterer Eingriff notwendig. Ob sich für Kilde eine Rückkehr in den Wettkampfsport bis zur Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm ab 4. Februar 2025 ausgeht, ist offen.

Seit mehr als drei Jahren sind die beiden Ski-Stars Shiffrin und Kilde ein Paar und stehen in guten und schlechten zueinander, wie sie auch immer in den sozialen Netzwerken zeigen. Im April folgte die Verlobung des Traumpaars. In einer Talkshow sprach der Norweger über die Verlobung: „Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat.“ Die Idee sei ihm nach seinem Sturz gekommen.