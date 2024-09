Auch bei den Clooneys ist offenbar nicht immer alles eitel Sonnenschein. Vor allem die räumliche Trennung sei oft eine große Herausforderung für das Ehepaar, verriet ein Insider nun der „Closer Weekly“: „Es ist eine große Herausforderung, ihre Zeitpläne und die Zeit, in der sie getrennt sind, zu managen und manchmal sind sie länger getrennt, als es ihnen lieb ist“.

Nie zur gleichen Zeit am selben Ort

Als Anwältin für Menschenrechte pendelt Amal Clooney (46) zwischen London und Den Haag, wo der Internationale Strafgerichtshof seinen Sitz hat, hin und her. Ihr Ehemann George Clooney (63) hingegen wird im Frühjahr 2025 sein Debüt am Broadway geben und ist dementsprechend viel in New York. Somit sind die Juristin und der Schauspieler praktisch nie zur gleichen Zeit am selben Ort sind.

Genaue Absprachen und romantische Treffen sollen die Liebe stark halten. „Das Wichtigste ist, dass sie sich gegenseitig in ihren Karrieren unterstützen“, so der Insider weiter. „Sie sind glücklich mit dem Leben, das sie gemeinsam aufgebaut haben.“

George Clooney und Ehefrau Amal sind seit September 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie die siebenjährigen Zwillinge Ella und Alexander.