In Venedig haben am Wochenende Amerikaner Einzug gehalten. In den drei Filmen über harte Männer geht es alles andere als zimperlich zu. Die Helden dieser unterschiedlichen Filme sind ein Polizist auf Neonazi-Jagd, ein jüdischer Immigrant als Architektur-Visionär und zwei sympathische Wölfe, die den Lido zum Kreischen brachten.