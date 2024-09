Beim diesjährigen Filmfestival in Venedig sorgten George Clooney und Brad Pitt für reichlich Aufsehen, als sie ihren neuen Film „Wolfs“ präsentierten. Das Duo, das zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera steht, begeisterte das Publikum nicht nur durch ihre Präsenz, sondern auch durch ihre lockere Art. Es wurde gescherzt, gelacht und geblödelt, was das Zeug hielt.

Die Freunde sind bekannt für ihre freundschaftliche Rivalität und ließen es sich nicht nehmen, auch auf der Pressekonferenz in Venedig ein wenig zu scherzen. George Clooney eröffnete die Runde mit einem augenzwinkernden Kommentar über Brad Pitts Alter, woraufhin Pitt konterte, dass Clooney nur neidisch sei, weil er „noch immer“ gut aussehe. Die beiden Schauspieler ließen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig aufzuziehen, was das Publikum sichtlich amüsierte. Privat immer an der Seite von Brad Pitt zu sehen war seine neue Freundin Ines de Ramon. Clooney wurde natürlich von Ehefrau Amal begleitet.

Auftritt von Clooney und Pitt wurde zum Highlight

Im Laufe des Events zeigte sich aber auch die enge Freundschaft zwischen den beiden Stars, die auch über die Herausforderungen und Freuden sprachen, die das gemeinsame Arbeiten nach so vielen Jahren mit sich brachte. Der Auftritt von Clooney und Pitt wurde schnell zum Highlight des Festivals und unterstrich, warum die beiden seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Stars in Hollywood gehören.

Ihr neuer Film „Wolfs“, eine Actionkomödie, in der sie zwei einsame Problemlöser spielen, die unfreiwillig zusammenarbeiten müssen, sorgte ebenfalls für Begeisterung und unterstrich die Chemie, die das Duo sowohl auf der Leinwand als auch abseits davon hat. Zu sehen ab 20. September in den Kinos.

Die schönsten Looks vom Roten Teppich