Früher glänzten sie gemeinsam als It-Paar, gondelten durch die Kanäle und posierten am roten Teppich. Heuer werden Angelina Jolie und Brad Pitt wieder am Lido erwartet ­– getrennt voneinander. Im langjährigen Rosenkrieg werden die Hollywoodstars wohl alles tun, um sich nicht über den Weg zu laufen. Nach mageren Corona-Jahren und dem Streik der Schauspiel-Gewerkschaft im Vorjahr ist der erwartete Star-Glamour bei den 81. Filmfestspielen heuer hoch. : Jolie kommt nach Venedig, um „Maria“ zu präsentieren. Im Biopic des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín verkörpert sie die Operndiva Maria Callas (1923-1977). Erzählt wird im Wettbewerbsfilm die tragische Geschichte am Ende ihres Lebens in Paris, Pierfrancesco Favino und Alba Rohrwacher halten ihr darin als Assistent und Assistentin die Treue. Der empathische Charakterformer vollende damit seine Trilogie über Filmbiografien ikonischer Frauen ­nach „Spencer“ über Lady Di und „Jackie“ über Jackie Kennedy. Die Schauspielerinnen Kristen Stewart sowie Natalie Portman erhielten dafür eine Oscar-Nominierung.