Käfer gab’s in Venedig schon zum Festival-Auftakt mit „Beetlejuice Beetlejuice“. Nun hat auch noch der berühmteste Käfer überhaupt einen Auftritt. In „One to One: John & Yoko“ von Kevin Macdonald und Sam Rice-Edwards geht es um (Ex-)Beatle Lennon zu Beginn der 1970er Jahre, als dieser gerade solo unterwegs war, und um Yoko Ono, sieben Jahre älter und als Performance-Künstlerin erfolgreich. Der wilde Film wagt einen frischen Blick auf ihre gemeinsame Zeit in New York nach der Auflösung der Beatles.