Die Promenade am Lido wurde am Donnerstag zur Opernbühne und zum Sunset Boulevard. Eine Diva aus längst vergangenen Tagen war am ersten Wettbewerbstag im Kino zu Gast beim ältesten Filmfestival der Welt: Maria Callas. Die „Primadonna assoluta“ wurde in Venedig zum Leinwandstar im opulent inszenierten Film “Maria” von Pablo Larraín. Verkörpert wird sie von Angelina Jolie, die die Sängerin mit viel Wärme und ebenso viel Tragik spielt – und damit zielstrebig nach ihrem ersten Hauptrollen-Oscar greifen will. Der traurige Blick und einige von ihr selbst gesungene Arien dürften dafür aber zu wenig sein.