Im Wiener Museumsquartier findet derzeit die 16. Vienna Fashion Week statt. Die Macher der „Mission Austria“ nutzten den Laufsteg, um die Wahl der Miss und des Mister Austria 2024 zu veranstalten. Vor die Jury traten 18 Finalistinnen und Finalisten, welche sich mit zwei Walks an die Spitze kämpfen konnten. Über den Sieg entschieden dabei „Mission Austria“-Inhaberin Kerstin Rigger, „Wohnbau 2000“-Geschäftsführer Jörg Rigger, Model Evelyn Rillé, Starfriseur Dieter Ferschinger, „Addicted to Models“-Geschäftsführer Kevin Ziehenberger und Dancing-Stars-Profi Herby Stanonik.

Beide strahlen als Gewinner

Als Siegerin und Sieger gingen „Miss Vienna“ Lucia Sisic (20) und „Mister Steiermark“ Christopher Dengg (35) auf die Bühne und strahlen nun als die Schönsten von Österreich. Der 35-jährige Fitnesstrainer erfüllte sich mit der Teilnahme einen Herzenswunsch. Inspiration bot ihm dabei seine eigene Mutter, die als Model tätig war und den Titel „Mrs. Austria“ für sich holen konnte.

Mit Herzerkrankung geboren

Die 20-jährige „Miss Austria“ meldet sich auf Instagram mit rührenden Worten: „Ich kann es nicht fassen, dass ich trotz all meiner Erlebnisse, Rückschläge, Hindernisse, aber auch durch die daraus gewonnene Erkenntnis, „jede Sekunde zu genießen“, heute hier stehe. Hier - als Miss Austria 2024.“ Für Sisic ist der Titel ein großer Meilenstein, denn sie wurde mit einer Herzerkrankung geboren und musste sich seit ihrer Geburt etlichen Operationen unterziehen. Wie dankbar sie für ihr erfülltes Leben ist, macht sie in einem Instagram-Posting an das behandelnde Team der Kinderkardiologie sichtbar. Ebenso will sie mit ihrer Geschichte anderen Mut machen und zeigen, dass man seine Ziele auch mit einer Erkrankung erreichen kann.

Jeder hat sein Bestes gegeben

Die beiden frisch gebackenen Gewinner hätten nicht mit dem Sieg gerechnet, seien aber überglücklich und überwältigt vor Freude. Jeder hätte die Krone verdient, da jeder sein Bestes gegeben hätte, betonten Sisic und Dengg.