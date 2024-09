Bei Selina Janesch (22) aus Völkermarkt steigt langsam die Nervosität. Am 10. September nimmt sie als Zweitplatzierte bei der „Miss Kärnten“-Wahl an der „Miss Austria“-Wahl im Rahmen der Vienna Fashion Week in Wien teil. „Es ist mein erster Schönheitswettbewerb. Ich habe diese schon immer mitverfolgt und wusste, dass ich einmal mitmachen möchte. Dieses Jahr habe ich die Chance genutzt“, so Janesch.

Als das jüngste von fünf Kindern habe sie gelernt, sich durchzusetzen und für das zu kämpfen, was einem wichtig ist. „Ich möchte auch zeigen, dass es bei Misswahlen nicht nur um äußerliche Schönheit geht, sondern vielmehr um Charakterstärke. Ich möchte eine inspirierende und positive Botschaft an Menschen senden, sie ermutigen, an sich selbst zu glauben und ihre Träume zu verfolgen“, so die HAK-Absolventin, die gerade ihr Orthoptik-Bachelorstudium in Salzburg abgeschlossen hat. Auf diesen Beruf sei sie gestoßen, als sie selbst eine Brille benötigte: „Es war aber schon immer mein Traum im medizinischen Bereich zu arbeiten.“

Wichtig für die Völkermarkterin ist auch Authentizität. „Man sollte immer ein Lächeln im Gesicht haben. Auch in schwierigen Zeiten. Es kann die Stimmung heben und Herzen erwärmen“, ist die 22-Jährige überzeugt. Geprägt habe sie auch ihr zwei Monate langes Praktikum in Australien. „Ich bin dadurch gewachsen, da ich auf mich alleine gestellt gewesen bin.“

Unterstützt wird die Völkermarkterin von ihrer Familie. „Es ist für mich gerade eine besondere Zeit. Ich habe bereits so viel mitnehmen können, dass mich persönlich und beruflich weiterbringt und freue mich schon sehr auf alles, was in Zukunft noch kommt.“ Ihr Ziel sei natürlich, die Wahl zu gewinnen. Privat kocht und backt sie gerne und verbringt gerne Zeit mit ihren Liebsten. Um sich fit zu halten, ist sie sportlich sehr aktiv. Vergeben ist die 22-Jährige zurzeit nicht, sie sucht noch ihren Mr. Right.