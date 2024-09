In wenigen Minuten ist es so weit. Dann steht Selina Schröcker auf dem Laufsteg der „Vienna Fashion Week“ und hat die letzte Stell- bzw. Laufstegprobe, bevor es um 20 Uhr ernst wird. Dann gehen die Scheinwerfer an und 19 Damen und Herren aus ganz Österreich kämpfen darum „Mister Austria“ und „Miss Austria“ zu werden.