Was bei Germany‘s Next Topmodel gerade als Premiere über die Bildschirme flimmert, gibt es bei den Wahlen zu Miss und Mister Steiermark schon lange: Dass junge Damen und Herren zugleich über den Laufsteg gehen und zwei Titel vergeben werden. Heute ist es im Grazer Einkaufszentrum Shopping Nord wieder so weit – erstmals nach fünf Jahren Pause. Eine Mischung aus Miss-Tönen in der Welt der Wahl-Lizenzen samt der Entscheidung, keine Bundesländertitel mehr zu vergeben, und natürlich der Pandemie hatte für eine lange Pause gesorgt, nun hat aber der Brucker Agenturchef Wolfgang Koinig die Lizenzen für alle Bundesländer-Wahlen – und hat den Wahl-Zirkus auf Länder-Ebene wieder kräftig angekurbelt.