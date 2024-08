Amira Aly hat es vorgemacht. Um einen endgültigen Schlussstrich unter eine Ex-Beziehung zu ziehen, wird oft auch der Name des oder der Angetrauten gelöscht. Amira heißt nach der Scheidung von Oliver Pocher wieder Amira Aly und auch Cora Schumacher will sich nun namentlich von Ex-Mann Ralf Schumacher lossagen. Das kündigte die 47-Jährige im RTL-Dschungel-Talk „Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach“ an.

Moderatorin Olivia Jones hatte die Ex-Frau von Ralf Schumacher in der Sendung bereits unter ihrem Geburtsnamen Cora-Caroline Brinkmann vorgestellt. Mit ihrem Mädchennamen möchte die 47-Jährige künftig auch angesprochen werden. Offiziell beim Standesamt beantragen will sie die Namensänderung derzeit aber nicht, wie sie gegenüber bild.de berichtet. Im Pass bleibt sie weiter Cora-Caroline Schumacher. Und auch ihr Instagram Account läuft weiterhin unter @coraschumacher. Allerdings ist dort auch - zwischen zwei weißen Herz-Emojis - der Name Caroline Brinkmann zu lesen.

Nach dem Outing ihres Ex-Mannes Ralf und der darauffolgenden medialen Auseinandersetzung zwischen dem einstigen Paar scheint Cora Schumacher mit ihrem alten Leben abschließen zu wollen. Auch ihren OnlyFans-Account löschte die 47-Jährige und entfernte auf Instagram, wo ihr 450.000 Accounts folgen, alle pikanten Fotos.