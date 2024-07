Mitte Juli sorgte Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) mit seinem überraschenden Outing für Aufsehen. Der ehemalige Formel-1-Pilot machte sein Liebesglück mit dem Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne (34) via Instagram offiziell. Die beiden zeigten sich Arm in Arm vor einer romantischen Kulisse. Nachdem die Ehe mit Model Cora Schumacher (47) nach 14 gemeinsamen Jahren scheiterte, scheint er nun endlich wieder glücklich zu sein.

Großes Liebesglück

Nach ihrem Outing hat das Versteckspiel ein Ende, die beiden zeigen ihre Liebe nun ganz offen in den sozialen Medien. Dafür erhielten die beiden bereits viel Zuspruch. „Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen.“

Die beiden gehen bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben, zuvor verband sie eine rein geschäftliche Beziehung. Denn Étienne ist Schumachers Generalmanager.

Wie die „Bild“ berichtet, leben die beiden bereits zusammen in Schumachers Anwesen in Südfrankreich. Zuvor lebte er mit Sohn David (22) vorwiegend in Salzburg. Das Paar soll zudem bereits Zukunftspläne schmieden, wie mehrere deutsche Medien berichten. Zuletzt wurden die beiden auch mit identischen Ringen am rechten Ringfinger gesichtet. Daher wird spekuliert, ob sich das Paar bereits heimlich das Ja-Wort gegeben und seine Liebe besiegelt hat.