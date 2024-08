Schauspiel-Star Bruce Willis (69) hat schon vor einiger Zeit seine Schauspielkarriere beendet. Der Grund war eine Demenzerkrankung. Seitdem hält sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit fern. Nun hat seine Tochter Rumer Willis auf Instagram in einer Fragerunde kurz über den Gesundheitszustand ihres Vaters gesprochen. „Es geht ihm großartig, ich liebe ihn so sehr“, sagt die 36-Jährige, die vor einem Jahr ihre Tochter Lou zur Welt gebracht hat. Seit der Geburt des Kindes seien Rumer Willis und ihr Vater noch näher zusammengerückt, sagte sie unlängst in der Talkshow „Today“.

Willis ist jetzt alleinerziehend

In ihrer Instagram-Fragerunde sprach sie ebenfalls über ihren Beziehungsstatus. Sie und ihr Partner, Musiker Derek Richard Thomas, sind kein Paar mehr. „Ich bin alleinerziehend“, schreibt Willis in ihrer Instagram-Story. Die beiden wollen sich aber die Erziehung der gemeinsamen Tochter aufteilen.

Seit Ende 2022 waren die beiden ein Paar. Gemeinsame öffentliche Auftritte waren selten, der Musiker hat sich noch nicht zum Liebes-Aus geäußert. Der Grund für die Trennung ist nicht bekannt.