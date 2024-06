Schon vor längerem musste Action-Star Bruce Willis (69) seine Schauspielkarriere beenden, der Grund waren gesundheitliche Probleme. Seine Kinder gaben 2022 bekannt, dass er an „Aphasie“ leide - eine Sprachstörung, später wurde die Diagnose auf Demenz korrigiert. Seither taucht Willis in der Öffentlichkeit kaum mehr auf. Hin und wieder erscheinen neue Paparazzi-Aufnahmen, Ehefrau Emma Heming-Willis postet ältere Schnappschüsse von ihm, seine Kinder aktuelle, wie zuletzt zum Vatertag.

Doch zur großen Überraschung tauchte jetzt ein neues Bild von Bruce Willis auf, das ihn in der Bäckerei von einem „Goodbye Deutschland“-Star zeigt - und ruft Zweifler auf den Plan. Töpperwien wanderte vor vielen Jahren in die USA aus, dann scheitere seine Ehe, er bekam Probleme mit der Arbeitserlaubnis und kehrte nach Deutschland zurück. Seit einiger Zeit ist er jedoch wieder in Los Angeles aktiv - mit neuer Lebensgefährtin, seinem Sohn und einer neuen Geschäftsidee. Er betreibt das kleine Bäckerei-Cafe „Schatzi‘s“ - wo jetzt Bruce Willis überraschend eingekehrt sein soll. Den Moment hielt der gewiefte Geschäftsmann Töpperwien natürlich auf einem Handyfoto fest, das er auf Instagram postete. Allerdings gibt es Zweifel darüber, ob es sich dabei tatsächlich um den „echten“ Bruce Willis handelt - oder doch um ein Double, das unter dem Namen Dobledebruce immer wieder Fotos auf Instagram postet.

„Bruce Willis bei uns im Schatzi‘s heute morgen“, schrieb Töpperwien jedenfalls begeistert in das Posting.