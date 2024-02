Bruce Willis (68) kann mittlerweile kaum noch sprechen. Der einstige Actionstar, der als knallharter und furchtloser Protagonist in Blockbustern wie „Stirb Langsam“ seine Fans begeisterte, leidet unter anderem an Aphasie, einer degenerativen Hirnerkrankung, und an frontotemporaler Demenz. Dadurch musste er nicht nur seine Karriere beenden, auch sein Privatleben änderte sich dadurch grundlegend.

Er ist auf die Hilfe und Unterstützung seiner fünf Töchter Rumer (35), Scout (32), Tallulah (29), Mabel (11) und Evelyn (9) und seiner Frau Emma Heming-Willis (45) angewiesen. Auch seine Ex-Frau Demi Moore (61), die Mutter seiner drei ältesten Töchter, mit der er von 1987 bis 2000 verheiratet war, steht ihm noch immer bei.

„Im Hier und Jetzt leben“

In der TV-Sendung „Good Morning America“ fragte sie Gastgeber George Stephanopoulos, wie Bruce Willis’ derzeitiger Zustand wäre. Moore antwortete, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe und sie ihren Kindern eine wichtige Botschaft vermitteln will: „Klammert euch nicht daran, was nicht ist, sondern was ist. Denn darin liegt viel Schönheit, Anmut, Liebe und Freude.“

Auch bei ihrem Auftritt in der Radiosendung „SiriusXM Town Hall“ bekräftigte sie diese Einstellung. Moore sprach aber nicht nur ihrer Familie Mut zu, sondern allen Angehörigen von Personen, die an Demenz erkrankt sind. „Wenn man sich von den Gedanken loslöst, wie eine Person war oder wie du möchtest, dass eine Person ist, kann man viel besser im Hier und Jetzt leben. Man kann die Liebe und Freude aufnehmen, die jene Person hat und gibt“, sagte Moore zu Andy Cohen, dem Moderator der Sendung.

Dass die Schauspielerin viel Zeit mit ihrem Ex-Mann und seiner Familie verbringt, bestätigte eine Quelle im Dezember 2023 gegenüber „Us Weekly“: „Sie sind alle die ganze Zeit da.“ Mit „alle“ sind seine fünf Töchter, seine jetzige Ehefrau Emma Heming-Willis und auch Demi Moore gemeint. „Diese Erfahrung hat die ganze Familie noch näher zusammengebracht. Keiner weiß, wie viel Zeit Bruce noch hat, also genießen sie jeden Moment, den sie mit ihm haben.“