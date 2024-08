Am 31. August ist es soweit. Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) gibt dem Schamanen Durek Verrett (49) das Ja-Wort in der malerischen Kulisse des Geirangerfjords, welcher seit 2005 zum UNESCO-Welterbe zählt. Die Details rund um ihre Hochzeit hielt die Schwester von Kronprinz Haakon (51) zu einem Großteil geheim, erst in den vergangenen Monaten wurden Informationen rund um die Trauung bekannt, über die die norwegische Zeitung „Se og Hør“ berichtete.

Was bisher bekannt ist

Die geladenen Gäste können sich freuen, denn ein viertägiges Spektakel ist geplant, welches bereits am 29. August mit einem „Meet & Greet“ unter dem Motto „sexy & cool“ startet. Der zweite Tag ist geprägt von Kultur. Mit einer dreistündigen Bootsfahrt durch den UNESCO-geschützten Geirangerfjord, Abendcocktail und Dinner im Hotel Union, wo auch die Zeremonie stattfinden wird. Für den Abend ist Tracht oder Tanzkleid angesagt. Der Samstag, der große Tag der Trauung, gäbe es noch keine präzisen Pläne. Die Styling-No-Gos sind jedoch bekannt: Kein Weiß, Schwarz, Rosa oder Gold sollte getragen werden, die Herren sollen sich an den Outfits der Oscar-Verleihung orientieren. Der Sonntag klingt das Party-Wochenende mit einem dreistündigen Brunch aus.

Fotos sind auf der Hochzeit nicht erlaubt, das soll sowohl die Privatsphäre des Brautpaares als auch der Hochzeitsgesellschaft schützen. Ein Fotograf wird das Hochzeits-Wochenende mit allen Erinnerungen festhalten. Trotz des alternativen Lebensstils des Brautpaares soll bei der Hochzeit auf die Tradition nicht vergessen werden. Pfarrerin Margit Lovise Holte und Pfarrer Michael Beckwith werden die Norwegerin und ihren Schamanen vermählen. Neben dem schwedischen Königshaus sollen auch Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow mit Ehemann Brad Falchuk, Schauspieler und Musiker Lenny Kravitz, Regisseur Joachim Rønning sowie die norwegischen Schauspieler Lars Berteig Andersen und Bjørn Alexander Jeffrey Olsen Teil der Gästeliste sein.

Einblicke in die Hochzeits-Location

2022 verlobten sich Märtha Louise und der aus den USA-stammende Schamane. Davor war die schwedische Prinzessin mit Musiker Ari Behn, welcher 2019 verstarb, verheiratet und hat mit ihm drei gemeinsame Kinder.

Für ihre zweite Hochzeit entschied sich die 52-Jährige für das Hotel Union am norwegischen Geirangerfjord. Mit 4,5 Sterne zählt es zu den besten Luxus-Hotels des Landes und hat sich dabei auch zum Thema Hochzeiten einiges überlegt, wie die „Bunte“ berichtet.

Auf der Homepage gibt es dafür einen eigenen Info-Button, welcher zeigt, wie eine Hochzeit im Hotel Union aussehen kann und was alles geboten wird. Von selbst kreierten Torten und Hochzeitsmenüs der Köche, über empfohlene Fotospots, Nachtclub und einen Oldtimer, bietet das Hotel eine Vielfalt an Möglichkeiten. Welchen genauen Platz sich das künftige Ehepaar für das Ja-Wort ausgesucht hat, ist ein Geheimnis. Im Hotel stehen Räume für die Eheschließung zur Verfügung, auch eine kleine Kapelle am Fjord könnten die beiden wählen.

Von Skandal geprägt

Anfang des Monats sorgte der Neffe der künftigen Braut Marius Borg Høiby (27), der ältestese Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50), für einen Skandal im norwegischen Königshaus. Der 27-Jährige wurde verhaftet, da er seine Freundin in der Beziehung psychisch aber auch physisch verletzt haben sollte. Der Sohn der künftigen Königin von Norwegen hat in einem Statement gestanden, unter Einfluss von Kokain und Alkohol gewalttätig gegenüber seiner Freundin gewesen zu sein und entschuldigte sich öffentlich: „Ich weiß, dass meine Handlungen sie sehr getroffen haben. Also entschuldige ich mich bei euch, meine Liebsten. Das hätte nie passieren dürfen, und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln.“ Er wird wohl nicht Teil der Hochzeitsgesellschaft sein, denn er bestätigte in seinem Statement, dass er sich „professionelle Hilfe suchen wird“.