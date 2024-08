Vor wenigen Wochen schien die Beziehung zwischen Christina „Mausi“ Lugner und ihrem Lebensgefährten Ernst Prost noch intakt zu sein. Anfang Juni erschien das Paar, das erst im Mai den Schritt in die Öffentlichkeit getan hat, noch bei der Hochzeit von Richard Lugner mit Simone Reiländer. Kennengelernt sollen sich die beiden ein paar Monate zuvor auf Teneriffa haben. Doch nun ist alles aus, wie die 59-Jährige der deutschen „Bild“-Zeitung bestätigt hat: „Ernst und ich haben uns getrennt.“ Sie wollen jedoch beide in Freundschaft verbunden bleiben.

Bereits Mitte Juni gab es erste Trennungsgerüchte, da der frühere Unternehmer, der sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, nicht zur Geburtstagsfeier seiner Lebensgefährtin erschienen ist. „Christina und ich haben in größter Gemeinsamkeit und Harmonie beschlossen, dass wir unser Privatleben nicht mehr in der Öffentlichkeit ausbreiten. Das ist too much, echt“, erklärte er damals der „Bild“.

Mittlerweile haben sich auch Richard Lugner und seine Frau zur Trennung zu Wort gemeldet: Beide hätten ebenfalls erst aus den Medien davon erfahren. „Das ist sehr schade. Ich habe mich gut mit ihm verstanden – ist ein intelligenter und lässiger Kerl“, meint Simone Lugner im Gespräch mit „Heute“. Christina und Richard Lugner waren von 1991 bis 2007 verheiratet, die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Jacqueline.