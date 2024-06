Vor wenigen Tagen sorgte die sechste Hochzeit von Richard Lugner (91) mit Simone Reiländer in Wien für ein Society-Treffen und Blitzlichtgewitter. Auch seine Ex-Frau Christina „Mausi“ Lugner war Teil der Feierlichkeiten, fing sogar den Brautstrauß. Sie, die wohl bekannteste Ex-Frau des Baumeisters, ist mittlerweile wieder vergeben: Seit wenigen Monaten ist Millionär Ernst Prost der Mann an ihrer Seite.

Was die Öffentlichkeit jedoch nicht wusste: die Society-Lady ist vor vielen Jahren schwer an Krebs erkrankt. „Ich hab‘ lang überlegt und erzähle jetzt etwas, das ich noch nie erzählt habe – außer meiner Familie: Ich habe Brustkrebs gehabt, einen besonders aggressiven auch noch. Es war alles irrsinnig knapp und ein riesiger Schock für mich, den ich immer noch nicht überwunden habe“, erzählt die 59-Jährige in einem Interview mit der „Krone“. Ihre Geschichte solle nun helfen, anderen zu zeigen, wie wichtig regelmäßige Vorsorge ist.

Christina Lugner kam mit ihrem neuen Lebensgefährten Ernst Prost zur Trauung von Richard Lugner und Simone Railänder © APA / Florian Wieser

Im Dezember 2018 war bei einer Mammografie ein Knoten in der Brust entdeckt worden. Die Biopsie bestätigte einen bösartigen Tumor. „Ich hab‘ es mich anfangs nicht einmal meiner Mama oder meiner Tochter, der Jacqueline, erzählen getraut. Ich war total verzweifelt“, sagt Lugner, die operiert wurde und danach Betrahlungen im AKH erhielt. Immer an ihrer Seite: Tochter Jacqueline. „Der größte Goldschatz“, wie Lugner erklärt. „Sie hat alles mit mir durchgestanden und war bei allen Bestrahlungen im AKH immer an meiner Seite. Auf sie und meine Mama kann ich mich immer verlassen. Ich bin ihnen so dankbar.“

Aktuell nehme die 59-Jährige noch immer schwere Medikamente mit Nebenwirkungen wie Haarausfall, Depressionen, schwere Schlafstörungen oder einer dünnen Haut. „Aber ich will nicht jammern. Schließlich hat jeder sein Packerl zu tragen.“