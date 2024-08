Echte Swifties lassen sich auch von Terrorgefahr nicht die Freude an der Musik nehmen: Hunderte Taylor-Swift-Fans haben sich am Donnerstagnachmittag am Wiener Stephansplatz versammelt und sangen dort Swift-Lieder im Sprechchor und tauschten Freundschaftsbänder mit Song-Lyrics. In der Menge sah man immer wieder Menschen weinen und hörte Klatschen, Kreischen und Jubeln.

Swifties in der Wiener Innenstadt:

Die Fans, darunter viele junge Frauen und Männer in bunten Outfits und Fan-T-Shirts, erzählten, dass sie hergekommen seien, um wenigstens ein bisschen Konzertfeeling zu haben und Memorabilia zu tauschen. Viele sind enttäuscht, dass das Konzert abgesagt wurde. Das sei wegen der Sicherheitslage aber trotzdem richtig, sagt eine junge Frau auf APA-Nachfrage.

Auch in der Wiener „Cornelia Street“, der Corneliusgasse im sechsten Bezirk, war bereits in den Nachmittagsstunden einiges los. Zahlreiche Fans waren vor Ort und veranstalteten ihr eigenes Konzert, zudem wurden fleißig Freundschaftsarmbänder getauscht.

Swifties singen in Corneliusgasse

Standesgemäß gaben auch hier die Fans die Hits des Superstars zum Besten.

Tausende Swifties sind aufgrund der Konzertabsagen in Wien gestrandet: