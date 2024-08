Die 21-jährige Simone aus Salzburg leidet an einer schweren Krebserkrankung. Ihr letzter Wunsch war, ein Konzert von Taylor Swift zu besuchen. Dieser Wunsch wurde ihr nun genommen, denn alle drei Konzerte wurden wegen Terrorgefahr abgesagt.

Reise zu anderem Konzert ist keine Option

Seit Monaten muss Simone auf der Palliativstation behandelt werden. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich täglich. Ihren letzten Wunsch hätten ihr die „Rollenden Engel Wels“ gerne erfüllt: Live bei einem Taylor Swift Konzert dabeizusein. Monatelang hatte Koordinator Florian Aichhorn, Obmann des Vereins, die Vorbereitungen getroffen.

„Wir wollten am Donnerstag gemeinsam mit den Eltern nach Wien fahren. Die Enttäuschung ist riesig, wir sind alle völlig fassungslos“, sagte Aichhorn der Kronen Zeitung. Das Konzert an einem anderen Ort nachzuholen, ist für Simone unmöglich. Die Tournee geht in London und Toronto weiter.

Auch die rollenden Engel sind von der Absage schwer getroffen: „Wir sind sehr traurig darüber und wünschen Simone und ihren Eltern alles Gute. Für die Konzerte in Wien wird es voraussichtlich keinen Ersatz geben.