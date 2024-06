Brustkrebs im vierten, also metastasierenden Stadium - dagegen kämpft Schauspielerin Shannen Doherty (53) bereits seit einigen Jahren tapfer. Nun muss sich der „Beverly Hills, 90210“-Star wieder einer Chemotherapie unterziehen, wie sie in ihrem Podcast „Let‘s be clear with Shannen Doherty“ erzählt. Die 53-Jährige hat sich dazu erneut einen Port - einen dauerhaften Zugang für eine medikamentöse Therapie - legen lassen.

Ob drei oder sechs Monate - wie lange die Chemo dauern, ob sie anschlagen wird, oder ob die Therapie angepasst werden müsse - das wüssten weder sie noch ihre Ärzte, teilte die Schauspielerin weiter mit. „Das macht mir Angst“, gibt Doherty offen zu. Jedoch könne sie der ganzen Situation auch etwas Positives abgewinnen, da sich die Struktur ihrer Krebszellen verändert habe, was weitere Therapie-Optionen eröffne. „Ich habe seit ein paar Monaten wieder Hoffnung.“

Shannen Doherty: Ihre bekanntesten Rollen

2015 wurde bei Doherty erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Ein Jahr später sprach sie erstmals offen über ihre Erkrankung, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Sie unterzog sich seither mehreren Therapien, musste jedoch einige Rückschläge verkraften. Nachdem sie 2017 einige Zeit krebsfrei war, kehrte die Krankheit 2020 im vierten Stadium zurück. Die Ärzte gaben ihr keine gute Prognose. 2023 gab sie bekannt, dass auch in ihrem Hirn sowie den Knochen Metastasen gefunden wurden.

Aufgeben war und ist für Doherty jedoch keine Option. Das machte sie erst im November 2023 in einem Interview mit dem US-Magazin „People“ deutlich. „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben.“ Die 53-Jährige wurde durch ihre Rolle der Brenda Welsh in der Kultserie „Beverly Hills, 90210“, die sie zwischen 1990 und 1994 verkörperte, bekannt. Als Prue Halliwell war sie zwischen 1998 und 2001 in „Charmed - Zauberhafte Hexen“ zu sehen.