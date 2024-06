Thronfolger Prinz William hat König Charles mit einer persönlichen Botschaft zum Vatertag gratuliert. „Schönen Vatertag, Pa“, schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Account des Kensington-Palasts. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Bub beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit „W“ signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Williams Beziehung zu Charles (75) ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Hingegen gilt das Verhältnis mit dem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) als schwierig. In mehreren Interviews sowie seiner Biografie hat Harry seinen Vater wiederholt scharf kritisiert.

„Wir lieben dich“: Grußbotschaft an William

Mit ganz besonderen Vatertagsgrüßen wurde aber nicht nur König Charles überrascht. Auch William selbst durfte sich über eine liebevolle Botschaft seiner drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) freuen.

Mit einem gemeinsamen Schnappschuss und den Worten „Wir lieben dich, Papa. Schönen Vatertag“ , meldeten sich die Kinder überraschenderweise selbst zum ersten Mal auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Kensington Palastes. Aufgenommen wurde das Foto an einem Strand in Norfolk im letzten Monat - von Prinzessin Kate höchstpersönlich.

Geburtstagsparade für König Charles

Bei der diesjährigen „Trooping the Colour“-Parade, die zu den Höhepunkten des königlichen Kalenders in Großbritannien zählt und immer Mitte Juni zu Ehren des jeweiligen britischen Monarchen stattfindet, stand Prinz William an der Seite seines Vaters - und das nicht alleine. Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr zeigte sich auch Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit.

Die 42-Jährige, die sich aktuell noch wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befindet, erschien im weißen Kostüm mit schwarz-weißer Masche und einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Die schönsten Bilder von Trooping the Colour:

Krebserkrankung seit Februar öffentlich

Charles III. ist seit eineinhalb Jahren britischer Monarch, nachdem seine Mutter, Queen Elizabeth II., im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben war. Am 6. Mai 2023 wurde Charles‘ Thronbesteigung mit einer aufwendigen Krönung in London gefeiert.

Anfang Februar 2024 machte König Charles III. seine Krebserkrankung öffentlich. Sie wurde nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt, laut Palast handelt es sich jedoch nicht um Prostata-Krebs.